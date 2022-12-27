Güney Kore şişme bebek ithalatı yasağını kaldırdı

Güney Kore şişme bebek ithalatına uygulanan yasağı resmen kaldırdı. Kore Gümrük Servisi'nin dün yaptığı açıklamayla, yasakla devletin bireylerin özel hayatına fazla karıştığına dair yıllardır süren tartışmalara son verildi.

Asya ülkesinde seks oyuncaklarının ithalatını yasaklayan herhangi bir yasa ya da yönetmelik yok. Ancak gümrük görevlileri, “ülkenin güzel geleneklerine ve genel ahlaka zarar veren” ürünlerin ithalatını yasaklayan kanunu gerekçe göstererek bu oyuncaklara 2018'den beri el koyuyordu.

İthalatçılarsa şişme bebeklerin kişiye özel alanlarda kullanıldığını ve insan onurunu zedelemediğini söyleyerek mahkemeye gidiyor ve genellikle davayı kazanıyordu.

Öte yandan üç sene önce hazırlanan ve yaklaşık 250 bin kişinin imza attığı dilekçede, şişme bebeklerin cinsel suçlarda artışa yol açabileceği gerekçesiyle ithalatın durdurulması istenmişti.

Bu tartışmalara son noktayı koyan Kore Gümrük Servisi, yetişkin görünümlü şişme bebek ithalatına izin verileceğini duyurdu.

Alınan karara göre çocuk benzeri seks oyuncaklarına dair yasak sürüyor. Ayrıca ünlüler gibi belirli kişileri temsil eden şişme bebeklere izin verilmiyor.

Yetkililer, gümrük görevlilerinin şimdiye kadar el koyduğu bini aşkın seks oyuncağının da ithalatçılara dağıtılacağını bildirdi.

Seks oyuncakları ithalatçısı bir şirketin eski yöneticisi Lee Sang-jin, "Halkımızın mutluluğu arama ve şişme bebekleri özel hayatlarında kullanma hakkının devlet tarafından kısıtlandığını düşünüyorduk" dedi. Lee, kararın "biraz geç kaldığını ama makul" olduğunu söyledi.

Independent Türkçe, AP, BBC

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27/12/2022 17:48