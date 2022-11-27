Güney Kore ve Gana gruptaki ikinci maçlarında karşılaşacak
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana, yarın karşılaşacak.
27/11/2022
Education Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.
İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.