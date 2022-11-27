Güney Kore ve Gana gruptaki ikinci maçlarında karşılaşacak

Education Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.

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27/11/2022 10:27