Güney Kore ve İngiltere nükleer enerjide iş birliğini artıracak

Güney Kore ile İngiltere'nin nükleer enerjide iş birliğini artırmak için anlaştığı bildirildi.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Lee Chang-yang ile İngiltere Enerji Güvenliği Bakanı Grant Shapps başkent Seul'de bir araya geldi.

Görüşmede Güney Kore'nin, İngiltere'nin "Büyük İngiliz Nükleeri" girişimine katılmasına yönelik müzakerelerin hızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Lee ve Shapps ayrıca deniz üstü rüzgar tesisleri ve hidrojen başta olmak üzere temiz enerjide iş birliği alanlarını ele aldı.

İngiliz hükümeti mart sonunda ülkenin enerji maliyetlerini düşürmeyi, uzun vadeli enerji güvenliğini ve sıfır emisyon hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı hedefleyen "İngiltere'yi Güçlendirme" planını açıklamıştı. Plan kapsamındaki "Büyük İngiliz Nükleeri" girişimi, öncelikle küçük modüler reaktör teknolojilerinin geliştirilmesi uzun vadede ise büyük çaplı projelerin inşasına odaklanıyor.

İngiltere, mevcut elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'inin nükleerden sağlıyor. Ülkede toplam kapasitesi 6,5 gigavata ulaşan 9 nükleer reaktör faaliyet gösteriyor. İngiliz hükümeti söz konusu kapasiteyi 2050'ye kadar 24 gigavata çıkarmayı hedefliyor.

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10/04/2023 16:54