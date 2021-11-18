Güney Kore ve Japonya arasında takımada tartışması sürüyor

Güney Koreli üst düzey emniyet yetkilisinin Japon Denizi'ndeki Takeşima/Dokdo Takımadaları'nı ziyareti, Tokyo-Seul hükümetleri arasında tartışmaya neden oldu.

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı (KNPA) Genel Başkomiseri Kim Chang-yong, ülkesinin Japon Denizi'nde kontrolü altında tuttuğu Takeşima/Dokdo Adaları'nı ziyaret etti.

Ziyaretin adada görevlendirilen polis memurlarının cesaretlendirilmesi amacı taşıdığı söyledi.

Yonhap ajansı, Güney Koreli üst düzey bir emniyet yetkilisinin adaları en son 2009'da gezdiğini aktardı.

Tokyo'dan tepki

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Tokyo hükümetinin ziyaret sebebiyle Seul hükümetini protesto ettiğini aktardı.

Matsuno, "Tarihi deliller ve uluslararası hukuk bağlamında adaların Japonya'ya ait olduğunu" kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Güney kore yetkililerinin adalara olası ziyaretlerine "müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

Adaların "açık şekilde Japonya'nın toprak parçası" olduğunu savunan Hayaşi, Güney Kore'nin "yasa dışı şekilde bu bölgeyi ilhak ettiğini" aktardı.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

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18/11/2021 08:53