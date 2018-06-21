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Güney Kore'de 30 milyon dolarlık kripto para çalındı

Güney Koreli kripto para borsası, hacklendiğini ve 30 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını duyurdu.

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21/06/2018

Güney Kore'de 30 milyon dolarlık kripto para çalındı
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Bithumb'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre dün gece ve bu sabah platformdan 35 milyar won (yaklaşık 32 milyon dolar) değerinde kripto paranın çalındı.

Dünyanın en büyük altıncı kripto para borsası Bithumb tarafından yapılan açıklamada hangi kripto paraların çalındığı belirtilmedi. Bithumb resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Güvenlikten emin olunana kadar tüm para çekme ve yatırma işlemleri durdurulacak. Hizmetlerimiz yeniden başladığında sizlere haber vereceğiz." denildi.

Platform, güvenlik sağlanana kadar geçici bir süre para yatırma ve çekme hizmetlerinin durdurulduğunu açıkladı. 

Bithumb, çalınan paraların tazmin edileceğini ve yatırımcı varlıklarının güvenli bir şekilde internete bağlı olmayan hesaplara aktarıldığını bildirdi.

En büyük kripto para borsası Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 2 değer kaybetti.

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TAGS: Güney Kore, haber, kQıbrıs, kripto para, kıbrıs
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