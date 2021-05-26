Güney Kore'de aşı olanlar maske takmayacak

Güney Kore'de en az bir doz koronavirüs aşısı olanların, temmuzdan itibaren maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Koreli sağlık yetkilileri, toplu aşılamayı teşvik etme planlarının bir parçası olarak en az bir doz COVID-19 aşısı yaptıranların açık alanda maske takması gerekmeyeceğini kaydetti.

Uygulamanın temmuz ayında başlayacağını belirten yetkililer, kasıma kadar COVID-19'a karşı toplumsal bağışıklığın kazanılmasının beklendiğini ifade etti.

Ülkede koronavirüsten ölenlerin toplam sayısı 1940 oldu

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 707 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 137 bin 682'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1940'a çıktı.

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26/05/2021 16:48