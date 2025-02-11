Güney Kore'de bir öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdü

Güney Kore'de yetkililer, Daejeon kentindeki bir ilkokulda 40 yaşındaki öğretmenin, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğünü bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Daejeon kentindeki bir ilkokulda 8 yaşındaki öğrenci ve 40 yaşındaki öğretmen, yaralı halde bulundu.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan öğrenci hayatını kaybederken, öğretmenin tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, öğretmenin öğrencisini öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, öğretmenin daha önce depresyon nedeniyle izne ayrıldığını ve geçen senenin sonunda öğretmenliğe yeniden başladığını aktardı.