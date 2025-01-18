Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, mahkemede ifade verdi

Güney Kore Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'teki kısa süren sıkıyönetim ilanının ardından çıktığı mahkemede ifade verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) tutuklama talebinde bulunmasının ardından Yoon mahkemeye çıktı.

Seul Batı Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Yoon'un, yaklaşık 5 saat süren duruşmada ifade vermesinin ardından gözaltı merkezine geri götürüldüğü bildirildi.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, basına yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararını verene kadar sessizce bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mahkemenin kararını kısa sürede açıklaması beklenirken, mahkeme çevresinde toplanan yaklaşık 44 bin kişi protesto gösterileri düzenledi.

Güney Kore'de Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) dün mahkemeden, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'un tutuklanması talebinde bulunmuştu.

- Yoon, gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.