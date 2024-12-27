Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han, azledildi



Güney Kore'de Ulusal Meclis'te yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledildi.

Yonhap'ın haberine göre, 3 Aralık'taki kısa süren sıkı yönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yerine vekalet eden Başbakan Han Duck-soo'nun azledilmesi için Ulusal Meclis'te oylama yapıldı.

Oylamada 192 evet oyu kullanılırken hiçbir milletvekili hayır oyu kullanmadı.

Böylece ülke tarihinde ilk kez bir başkan vekili parlamento tarafından görevden alınmış oldu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), dün Han'ın azledilmesi için önerge sunmuştu.

DP'nin adımı, Han'ın dün siyasi partilerin uzlaşmaya varana kadar eski Devlet Başkanı Yoon'un azliyle ilgili davayı karara bağlayacak olan Anayasa Mahkemesine planlanan yargıç atamalarını yapmayacağını açıklamasının ardından gelmişti.

Han, Yoon'un görevden alındığı 14 Aralık'tan bu yana devlet başkanlığına vekalet ediyordu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.