Güney Kore'de Gece Kulübünde Balkon Çöktü

Güney Kore'nin güneybatısındaki Gwangju kentinde bir gece kulübünün balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, aralarında uluslararası yüzücülerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, 18. Dünya Yüzme Şampiyonası'nın düzenlendiği Gwangju'da gece saat 02.30 sıralarında, bir gece kulübünün içindeki balkon çöktü. Olayda, 2 Güney Koreli hayatını kaybetti, aralarında yabancı yüzücülerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Yaralanan 8 sporculardan 7'sinin su topu oyuncusu olduğu bildirildi.

Gwangju Yangın ve Güvenlik İdaresi yetkilileri, yerden 2,5 metre yükseklikteki balkonun aşırı yükten çökmüş olabileceğini, çökme sırasında balkonda yaklaşık 100, gece kulübünde ise 370'e yakın kişi bulunduğunu belirtti.

Yerel yönetim ve emniyet yetkilileri, balkonun ruhsatsız şekilde genişletildiğinin tespit edildiğini, olayla ilgili soruşturma açılacağını aktardı.

Güney Kore'nin olimpiyat köyü Gwangju, yarına kadar 18. Dünya Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.