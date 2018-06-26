Güney Kore'de havalimanında iki uçak çarpıştı

Güney Kore'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda iki uçak çarpışınca, maddi hasar meydana geldi.

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer Güney Kore'nin başkenti Seul'ün batısındaki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda Kore Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçakla, Asiana Havayollarına ait Airbus 330'un çarpıştığını kaydetti.

Çarpışma sırasında uçaklarda sadece teknisyenlerin bulunduğunu belirten yetkililer, kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Uçaklardan birinin kuyruk, diğerinin de yan tarafında hasar meydana geldiğini ifade eden yetkililer, çarpışma nedeniyle havalimanında bazı aksamaların yaşandığını bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.