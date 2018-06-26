HABER KIBRIS

Güney Kore'de havalimanında iki uçak çarpıştı

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26/06/2018

Güney Kore'de havalimanında iki uçak çarpıştı
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Güney Kore'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda iki uçak çarpışınca, maddi hasar meydana geldi.

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer Güney Kore'nin başkenti Seul'ün batısındaki Gimpo  Uluslararası Havalimanı'nda Kore Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçakla, Asiana  Havayollarına ait Airbus 330'un çarpıştığını kaydetti.

Çarpışma sırasında uçaklarda sadece teknisyenlerin bulunduğunu  belirten yetkililer, kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Uçaklardan birinin kuyruk, diğerinin de yan tarafında hasar meydana  geldiğini ifade eden yetkililer, çarpışma nedeniyle havalimanında bazı  aksamaların yaşandığını bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TAGS: Güney Kore, Gimpo Uluslararası Havalimanı, Asiana  Havayolları, Kore Havayolları, uçak, çarpışma, kaza, haber
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