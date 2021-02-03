Güney Kore’de kediler ve köpekler de karantinaya alınacak

Güney Kore’de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri Covid-19 semptomu gösteren kedilerin ve köpeklerin karantinaya alınacağını söyledi.



Bakanlık, Covid-19 virüsü taşıdığından şüphelenilen evcil hayvanlar için bir test ve karantina protokolü geliştirdiğini söyledi.



Duyuru, Güney Gyeongsang Eyaleti, Jinju'da yaşayan bir kedinin 24 Ocak'ta corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.



SADECE 1 KİŞİ GÖREBİLECEK



Covid-19’a yakalanma vakalarının nadir görüldüğü belirtilen evcil hayvanların, eğer semptom gösterirlerse sağlık yetkilileri ya da veterinerler tarafından teste tabi tutulacağı belirtildi. Evcil hayvanların Covid-19 test sonuçları açıklanana kadar ise dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.



Covid-19 testi pozitif çıkan kedilerin ve köpeklerin karantinada izole bir şekilde yaşayacaklarını belirten bakanlık yetkilileri, hayvanla sadece bir kişinin görüşebileceğini belirtti.



Bilim dünyasında Kedilerin veya köpeklerin Covid-19 virüsünü insanlara geçirebileceğini gösteren hiçbir kanıt yok.



14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK



Bir bakanlık yetkilisi ise, Chosun Ilbo gazetesine göre, 'Evcil hayvanlardan insanlara yayılan doğrulanmış corona virüs enfeksiyonu vakası bulunmadığını' söylerken, yetkili ,”Ancak tıpkı insanlar gibi 14 gün karantinada kalmaları gerekecek” dedi.

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03/02/2021 16:02