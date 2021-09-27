Güney Kore’de köpek eti tüketimi yasaklanabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, köpek eti tüketimine olan talebin gittikçe azaldığına dikkat çekerek, köpek eti tüketiminin yasaklanma ihtimalini gündeme getirdi.

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27/09/2021

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Güney Kore’de köpek eti tüketimi yasaklanabilir

Güney Kore'de her yıl köpek eti tüketimi için yaklaşık 1 milyon köpeğin katledildiği tahmin edilirken, köpek etine olan talep özellikle gençler arasında son yıllarda önemli ölçüde azaldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Başbakan Kim Boo-kyum tarafından terk edilmiş hayvanların bakımının iyileştirilmesine yönelik çabalar ve köpekler için zorunlu kayıt sistemi hakkında bilgilendirildiği görüşmede köpek eti tüketimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Moon, köpek eti tüketimine olan talebin gittikçe azaldığına dikkat çekerek, köpek eti tüketiminin yasaklanma ihtimalini gündeme getirdi. Köpekleri sevdiği bilinen Moon, yaptığı açıklama ile ilk kez bu konuda bir yasak ihtimalini gündeme getirmiş oldu.

Güney Kore'de köpeklerin ve kedilerin öldürülmesini yasaklayan bir yasa halihazırda uygulanırken, köpek eti tüketimi yasak değil. Tüketimin azalmasının ardından ülkenin en büyük köpek eti pazarlarından üçü kapandı.

Uzun süredir köpek eti ticaretine son verilmesi çağrısında bulunan hayvan hakları grupları, Moon’un açıklamasının memnuniyetle karşıladı.

Moon’un Sözcüsü Park Kyung-mee yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Moon'un brifingden sonra köpek eti yasağı getirmeyi dikkatlice düşünmenin zamanının geldiğini ifade ettiğini aktardı.

27/09/2021 22:16
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TAGS: Güney Kore, köpek eti, haber
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