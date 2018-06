Güney Kore'de köpek etine yasak

Güney Kore'nin Bucheon şehrinde mahkeme nisan ayında yapılan duruşmada suçlu bulunan köpek çiftliği işletmecisine 2.700 dolar para cezası verdi.

Mahkeme, ayrıntıları bu hafta ortaya çıkan kararında 'et tüketiminin köpekleri öldürmek için yasal bir neden olmadığına' hükmetti.



Sputnik'in haberine göre işletmeci temyiz hakkını da kullanmamayı seçti. Güney Koreli hayvan hakları örgütü 'Care', 'hayvanları nedensizce öldürmek' ve 'temizlik ve inşaat düzenlemelerini ihlal etmekle' suçladıkları köpek çiftliği işletmecisi hakkında geçen yıl şikayette bulunmuştu.



'KÖPEK ETİ ENDÜSTRİSİ ÜZERİNDE BASKI KARARLA BİRLİKTE ARTACAK'



'Care' örgütünün avukarı Kim Kyung-eun kararı memnuniyetle karşılayarak "Bu, köpeklerin sadece eti için öldürülmesinin yasadışı olduğunu söyleyen ilk mahkeme kararı olmasından dolayı çok önemli" dedi.



Bunun bir emsal oluşturduğunu vurgulayan avukat Kim "(Karar) köpek etinin tüketiminin tamamen yasadışı ilan etmenin önünü açtı" diye konuştu.



'Care' örgütü lideri Park So-youn da benzer şikayetler hazırlayıp yasal mercilere sunmak için ülke genelindeki köpek çiftliklerini ve mezbahaları takip ettiklerini söyledi.



Park "Geçtiğimiz yıllarda köpek etinin tüketilmesi konusundaki kamusal söylem onu yasaklamaya doğru gitti. Köpek eti endüstrisi üzerindeki baskı mahkeme kararı nedeniyle artacak" dedi.



ÜLKEDE HER YIL 1 MİLYON KÖPEK, ETİ İÇİN ÖLDÜRÜLÜYOR



Köpek eti uzun zamandır Güney Kore mutfağının bir parçası. Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon köpeğin eti için tüketildiği belirtiliyor. Özellikle de yaz aylarında tüketilen köpek etinin enerji verdiği düşünülüyor.



Ancak Güney Koreliler arasında köpeklerin besi hayvanı değil, insanların dostu olduğu anlayışının giderek artması sonucu köpek etinin tüketilmesi özellikle genç kuşaklar arasında bir tabu haline gelmeye de başladı.



Ülkedeki hayvan hakları aktivistlerinin de bu konudaki baskısı artmakta.



Ülkede bu konuda belirli bir yasak olmamasına rağmen resmi yetkililer Pyeongchang Kış Olimpiyatları gibi uluslararası organizasyonlar öncesinde, köpek çiftlikleri ve köpek eti sunan restoranlara karşı önlem almak amacıyla temizlik düzenlemeleri veya hayvanların gaddarca kesilmesini yasaklayan hayvan koruma kanunlarını hayata geçirmişti.



GÜNEY KORELİLERİN YÜZDE 40'I YASAĞI ONAYLAMIYOR

Diğer taraftan Demokrat Parti'den bir milletvekili de köpeklerin eti için öldürümesinin yasaklanması konusunda bu hafta parlamentoya bir tasarı sundu.



Kanun tasarısı, eti için kesilmesine izin verilen hayvan türlerini besi hayvanları olarak kısıtlıyor ve köpek bu türler arasında yer almıyor.



Ancak bazı Güney Koreliler tasarıya 'kültürel ayrımcılık' yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.



YTN televizyonuna konuşan bir köpek çiftliği derneği temsilcisi Cho Hwan-ro "Bu karar zalimce. Köpeklerin eti için öldürülmesinin bu hayvanların geçici hevesler sonucu öldürülmesi ile aynı şey olduğunu kabul edemeyiz" dedi.



Ülkede 17.000 kadar köpek çiftliği olduğunu söyleyen Cho hükümete köpek eti tüketimini yasallaştırması ve mezbahalara lisans vermesi çağrısı yaparak "Yoksa sonuna kadar direneceğiz. Köpeklerin eti için yenilmesi ve köpeklerin evcil hayvan olarak beslenmesi birbirinden ayrılmalı. İnekler, domuzlar, tavuk ve ördeklerin hepsi yenilmek için yetiştiriliyor, neden köpekler olmasın?" dedi.



Ülkede geçen yıl yapılan bir ankete göre Güney Korelilerin yüzde 70'i köpek eti yemiyor ancak sadece yüzde 40'ı bu uygulamanın yasaklanmasını onaylıyor.



Diğer Asya ülkelerinde de benzer tartışmalar yaşanıyor. Çin'in Yulin kasabasındaki köpek eti festivali uluslararası arenada tepki çekmesine rağmen kalabalıkları kendisine çekmeyi sürdürüyor.