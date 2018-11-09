Güney Kore'de korkunç yangın: 7 ölü, 20 yaralı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan bir binada yangın çıkması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı
09/11/2018
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yangının Jongno semtindeki orta bölgede bulunan binanın üçüncü katında çıktığı aktarıldı. Olay yerine yaklaşık 52 söndürme aracı ve 173 itfaiye erinin sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan, binanın yaşının 30 olduğu, binada yangın söndürme cihazlarının bulunmadığı belirtildi.