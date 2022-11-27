Güney Kore'de kuş gribine rastlandı

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27/11/2022

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Güney Kore'de kuş gribine rastlandı

Güney Kore'de yaklaşık 26 bin ördeğin yetiştirildiği çiftlikte kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Güney Kore'de bir ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildi.

Güney Kore basınına göre, Seul yönetiminin kuş gribiyle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Goheung kentindeki ördek çiftliğinde "H5N1" kuş gribi vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 26 bin ördeğin yetiştirildiği çiftlikte karantina önlemleri alındığı ifade edildi.

Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020 - Ocak 2021 döneminde 21,7 milyon kanatlı itlaf edilmişti.

27/11/2022 21:55
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TAGS: Güney Kore’de kuş gribine rastlandı
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