Güney Kore'de Silahlı Kuvvetler Günü'nde 10 yıl sonra ilk defa geçit töreni yapıldı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Silahlı Kuvvetler Günü için 10 yılın ardından ilk defa geçit töreni düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un da katılımıyla Seul'de Silahlı Kuvvetler Günü geçit töreniyle kutlandı.

10 yılın ardından ilk defa düzenlenen geçit töreninde, yaklaşık 3 bin 700 asker yer aldı.

Törende, ülkenin füze ve tanklarının da dahil olduğu 170 askeri teçhizat sergilendi.

Güney Kore'de Silahlı Kuvvetler Günü için her 5 yılda bir tören düzenleniyor.

Ülkede en son 2013'teki Silahlı Kuvvetler Günü'nde askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Güney Kore'de, 2018'deki Silahlı Kuvvetler Günü'nde, dönemin devlet başkanı Moon Jae-in yönetiminin Kuzey Kore ile uzlaşma çabaları çerçevesinde geçit töreni düzenlenmemişti.