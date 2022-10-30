Güney Kore'deki izdihamda ölenlerin sayısı 153'e çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti.

İzdihamda 4 Çin, 4 İran ve 3 Rus vatandaşı öldü; hayatını kaybedenler arasında ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşlarının bulunduğu duyuruldu.

Kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor

Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde izdiham sonrası onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, üzerleri örtülü şekilde yan yana yatırılan cansız bedenler dikkati çekerken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.

Görgü tanıkları, büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını anlattı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

Devlet Başkanı Yoon, "ulusal yas" ilan etti

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerine hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan başsağlığı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Seul'daki izdiham nedeniyle Güney Kore halkına taziyelerini iletti.

Biden, yaptığı açıklamada, "(Eşim) Jill ve ben Seul'de sevdiklerini yitiren ailelere başsağlığı diliyoruz. Kore halkının yasını paylaşıyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile Güney Kore'nin ittifakının her zamankinden daha canlı ve hayati, iki halk arasındaki bağların her zamankinden güçlü olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, bu trajik zamanda Kore Cumhuriyeti'nin yanındadır." diye konuştu.

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30/10/2022 13:34