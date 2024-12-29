Güney Kore’deki uçak kazasında ölenlerin sayısı 127’ye çıktı!

Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, zorunlu iniş yaptığı esnada kaza yaptı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 127’ye çıktı.

Jeju Air Havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul’ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan kentindeki Musan Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı esnada kaza yaptı. İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

Kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçağa yönelik müdahalede yangın söndürüldü, 1 yolcu ve 1 kabin personeli kurtarıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 127’ye çıkarken, 181 kişiyi taşıyan uçakta 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferi yaptığı, 2 Taylandlı dışındaki yolcuların Güney Koreli olduğu belirtildi.

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.

Azerbaycan’da da uçak düşmüştü

Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağı da geçtiğimiz hafta içinde acil iniş sırasında Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. 38 yolcunun hayatını kaybettiği kazanın bir Rus füzesinin neden olduğu açıklanmıştı.