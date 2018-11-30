Güney Kore'den Japon Mitsubishi'ye zorla çalıştırma tazminatı

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, Japon şirketi Mitsubishi'yi Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı suçlamasıyla tazminata mahkum etti.

Mahkeme, Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırılan 10 Güney Koreliye 80 milyon won ile 150 milyon won (yaklaşık 70 bin dolar ila 134 bin dolar) arasında tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar geçen ay başka bir Japon şirketi hakkında verilen tazminat kararın ardından gelen ilk benzer hüküm oldu.

Kararda Japon şirketlerin, insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunun vurgulandığı kararda, haksızlığa uğrayanların yargının önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağı belirtildi.

ahkemenin kararına tepki gösteren Japon yetkililer ise Güney Kore ile Japonya arasında 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmeler ve ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye verilen hibe, bağış ve kredilerle tazminat konusunun kapandığını savundu.

Kararı 'son derece üzücü ve kesinlikle kabul edilmez' diye niteleyen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kano, "Karar yalnızca Japon şirketlerine haksız tazminat empoze etmekle kalmıyor, aynı zamanda Japonya ile Güney Kore'nin 1965'teki normalleşmeden itibaren inşa ettiği dostane iş birliğini temelden sarsıyor" dedi.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da Güney Kore'den derhal kararın geri çekilmesini, aksi halde Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracaklarını söyledi.