Güney Kore'den metro çilesine sıradışı çözüm

Güney Kore'de işe gidiş ve geliş saatlerinde metroda oluşan yoğunluğun önlenebilmesi için bazı vagonlardaki koltuklar sökülecek.

Başkent Seul'deki metro hatlarında ocakta başlatılacak deneme sürecinde, 9 hattan ikisinde faaliyet gösteren metrolarda değişikliğe gidilecek.

Bu kapsamda metrolardaki iki vagonda yer alan koltukların tamamı ayakta yolcu alma kapasitesinin artırılması için sökülecek.

Seul Metrosu'ndan yapılan açıklamada, işe gidiş ve geliş saatlerinde 4 numaralı hattın doluluk oranının yüzde 193,7'e çıktığı, 7 numaralı hattın doluluk oranınınsa yüzde 164,2'ye yükseldiği belirtildi.

Deneme sürecine dahil edilen bu hatlarda, söz konusu uygulamayla yoğunluğun yaklaşık yüzde 30 ila 40 arasında azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Seul Metrosu CEO'su Baek Ho, "Pilot proje etkili olursa, yurttaşların metroyu daha rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesi için uygulamayı diğer hatları da kapsayacak şekilde genişleteceğiz" dedi.

Dünyanın en büyük metro sistemlerinden biri olan Seul Metrosu, 9 hat ve 275 duraktan oluşuyor. 9,7 milyonluk nüfusa sahip Seul'de hattı günde yaklaşık 7 milyon kişi kullanıyor.