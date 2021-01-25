Güney Koreli ünlü rapçi evinde ölü bulundu

Sahne adı ‘Iron’ olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jung Hun-cheol, evinde ölü bulundu.

ads
25/01/2021

ads
Güney Koreli ünlü rapçi evinde ölü bulundu

'Iron' olarak bilinen 29 yaşındaki Güney Koreli rapçi Jung Hun-cheol, ölü bulundu. 

Sahne adı ‘Iron’ olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jung Hun-cheol, başkent Seul’deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğunu ve vücudunda kanamaların meydana geldiğini bildirdi.

Heon-cheol’ün ölüm nedeni bilinmiyor.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI

Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı. 2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.

25/01/2021 16:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Heon-cheol, Güney Koreli
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.