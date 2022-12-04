Güney Koreliler hakkında ilginç bilgiler!

Güney Kore, dünyanın diğer ülkelerinden oldukça farklı. Yemekleri, kültürleri, adetleri ise oldukça ilginç. İşte Güney Korelileri yakından tanımanız için 15 bilgi...

Güney Koreli kadınlar güzel görünmeye çok önem verirler. Bu nedenle estetik ameliyatlar ve makyaj malzemeleri onlar için çok kıymetlidir.

Güney Kore'de yeni doğan bebek 1 yaşında kabul edilir.

Doğumdan önce çocuğun cinsiyetini öğrenmek yasaktır.

Güney Kore'de askerlik süresi iki yıldır.

Yemeğe, evdeki en yaşlı kişi masaya oturmadan başlanılmaz.

Güney Kore'de taksiler bizdeki gibi sarı renkli değildir. Gri, beyaz ve siyah renkli taksiler bulunur. Siyah renkli taksiciler deneyimlidir. Ayrıca lüks bir hizmet sunar. Diğerleri ise deneyimsiz taksicilerdir.

Sınavlara çalıştıktan sonra duş almazlar. Çünkü yıkanınca tüm bilgilerin akıp gideceğine inanırlar. (Bu aslında bir çeşit batıl inanış.)

Dört rakamı kullanılmaz. Dört rakamının ölümü çağrıştırdığına inanırlar.

Dünyadaki en hızlı internet hızına sahip ülke Güney Kore'dir.

Güney Kore tuvaletlerinde sifon çekildiği zaman bir müzik çalmaya başlar.

Geleneksel Kore takvimi 60 yıllık periyotlardan oluşuyor. Bu nedenle 60 yaşına gelen her Güney Koreli kendine yeni bir hayatın başlangıcını temsil ettiğine inanan eğlenceli bir parti verir.

Güney Kore'de gardiyanların robot olduğu dünyadaki ilk ve tek hapishanesi bulunur.

Güney Kore tuvaletlerinde sifon çekildiği zaman bir müzik çalmaya başlar.

Güney Koreliler sevdikleri insanlarla evlenebilmeleri için kanlarının uygun olması gerekir. Güney Koreliler kan gruplarına göre sınıflandırılırlar. Bu nedenle de farklı kan grubundan olan insanlar evlenemezler.

İntihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. 2014 yılında her 100.000 kişiden 27.3’ü intihar etmiş. grubundan olan insanlar evlenemezler.

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04/12/2022 19:40