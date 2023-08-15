Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne e-posta yoluyla bomba tehdidi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği tehdit içerikli bir e-posta aldığını duyurdu.

Söz konusu e-postanın içeriğinin elçiliğe yönelik bir bombalı saldırı olduğu aktarıldı.

"Soma Wataru" ismiyle yollanan e-postada, "Ben Japon'um. Gerçekleşecek patlama konusunda sizi uyarıyorum" ifadelerinin yer aldığı, saldırının tarihi ya da saati hakkında ayrıntı olmadığı belirtildi.

Büyükelçilik, Japon polisinin bina çevresindeki güvenliği artırdığını ancak bu önlemlerin 1 ay boyunca devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, e-postanın sahte bir tehdit olma olasılığı araştırılıyor.

Güney Kore'de bomba tehditleri

Güney Kore, son haftalarda Japonya'dan yollandığı öne sürülen tehdit e-postalarının polis tarafından araştırıldığını bildirdi.

Güney Kore'de farklı kurumlara ülkenin çeşitli yerlerinde bombalı saldırı düzenleneceğine dair yollandığı iddia edilen e-postalar polise bildirilmişti.