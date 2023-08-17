Güney Kore'ye göre Kuzey, kıtalararası balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekili Yoo Sang-bum, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerin yarın katılacağı üçlü zirveye misilleme olarak Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma denemesine hazırlandığını iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoo, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatının (NIS) meclisteki bir kapalı oturumda sunduğu Kuzey Kore'ye ilişkin raporundan bilgiler paylaştı.

Yoo, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da kıtalararası balistik füze fırlatımını destekleyen aktif araçlar gözlemlendiğini belirterek Kuzey'in "ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin katılacağı üçlü zirveye misilleme olarak füze fırlatma denemesi gibi kışkırtıcı askeri eylemler yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü.

Füze fırlatma hazırlığına ilişkin, roket yakıtlarının akaryakıt fabrikalarından çıkarılması ve katı yakıtlı roket üretim fabrikaları çevresinde olağandışı hareketlilik olması gibi eylemler tespit ettiklerini ifade eden Yoo, Kuzey Kore'nin 31 Mayıs'ta başarısız sonuçlanan askeri casus uydusu fırlatma denemesindeki sorunları düzeltmesi durumunda, ağustos sonu veya eylül başında bir deneme daha yapabileceğini kaydetti.

- ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri yarın üçlü zirve düzenleyecek

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, 18 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdit ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini masaya yatıracak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, üçlü liderler zirvesinde, Biden, Yoon ve Fumio'nun ilişkilerde "yeni bir dönemi" kutlayacaklarını aktararak liderlerin Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdidin yanı sıra ASEAN ve Pasifik Adaları ile bağları güçlendirmek dahil Hint-Pasifik ve ötesindeki işbirliklerini genişletmeyi görüşeceklerini kaydetmişti.