Güney Lefkoşa Genel Hastanesi’ne elektrik kesintisi sonrası karmaşa yaşandı

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23/01/2024

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Güney Lefkoşa Genel Hastanesi’ne elektrik kesintisi sonrası karmaşa yaşandı

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde dün, hastanenin park alanında yapılan güneş paneli yerleştirilmesi çalışması sırasında kablo kopması sonucu elektrik kesintisi yaşandığı ve bu durumun karmaşaya yol açtığı bildirildi.

Alithia gazetesi, elektrik kesintisinden hastanenin kuzey bölümündeki eczane ile röntgen bölümünün etkilendiğini ve iki kişinin de asansörde kaldığını yazdı.

Haberde, olay nedeniyle eczanenin yarım saatliğine kapandığı, bazı viziteler, ameliyatlar ve müdahalelerin ertelendiği, asansörde kalanların kurtarılması için de itfaiyenin çağırıldığı ifade edildi.

Gazete, elektriklerin kesilmesiyle UPS sisteminin ve jeneratörlerin devreye girdiğini, böylelikle mevcut ameliyatların ve acil servis hizmetlerinin aksamadığını kaydetti.

23/01/2024 12:04
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TAGS: Güney Lefkoşa, Genel Hastanesi, elektrik kesintisi
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