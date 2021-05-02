Güney Lefkoşa Sokaklarında Anastasiadis’e Yeni Mesaj

CRS isimli Rum karikatür sanatçısı, yeni “eseri” ile Lefkoşa’nın Rum kesiminde sokaklarda yeniden boy gösterdi.

Sokaklara astığı “eserinde”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i hedef alan ve Rum halkını “uyanmaya” çağıran CRS, şu mesajı verdi:

“Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı, bu başkan sana layık mı?”

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02/05/2021 11:05