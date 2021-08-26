Güney Lefkoşa yakınında büyük yangın!

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26/08/2021

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Güney Lefkoşa yakınında büyük yangın!

Güney KIbrıs'ta, Lefkoşa’ya bağlı Yeri'deki özellikle hurda araçların bulunduğu bir atık tesisinde akşam üzeri yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken halka  uyarı yapıldı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre  Sivil Savunma Basın Sözcüsü Olivya Mihailidu Yeri sanayi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle halka bölgede dolaşmama, evlerinde kalma, kapı ve pencerelerini kapalı tutma ve klimalarını kapalı sistemde çalıştırma çağrısı yaptı. 

Köpükle müdahale edilmekte olan yangınla mücadelede 5 itfaiye aracı ve personel görev yapıyor.

26/08/2021 21:30
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TAGS: Güney Lefkoşa, yangın, kktc
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