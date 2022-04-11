Güney Lefkoşa’da Bebek Cesedi Bulundu

Güney Lefkoşa’da, “Solomu Meydanı’nda” bulunan halka açık tuvalette, çöp poşeti içerisinde bebek cesedi bulundu

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11/04/2022

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Güney Lefkoşa’da Bebek Cesedi Bulundu

Güney Lefkoşa’da, “Solomu Meydanı’nda” bulunan halka açık tuvalette, çöp poşeti içerisinde bebek cesedi bulundu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da “Solomu Meydanı’nda” yer alan umumi tuvaletleri temizleyen görevlinin bir bebek cesedi bulduğunu yazdılar.
Gazete, dün akşamüzeri meydana gelen olay sonrası Rum polisi ve ilgili birimlerin olay yerine gittiklerini, bebek cesedinin çürüme aşamasında olduğunu da aktardı.

11/04/2022 11:14
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TAGS: güney kıbrıs, bebek cesedi, tuvalet
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