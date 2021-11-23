Güney Lefkoşa’da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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23/11/2021

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Güney Lefkoşa’da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolo semtindeki Parissinu bölgesinde dün akşam yabancılar arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı.

Fileleftheros gazetesi polisten elde edilen bilgilere dayanarak bahse konu bölgedeki bir apartmanda ikamet eden yabancıların, sokaktaki büfenin yanında, bilinmeyen nedenlerden dolayı kavgaya tutuştuğunu yazdı.

Habere göre kavga sırasında, bir kişinin elindeki bıçakla, yine yabancı olan Kongo uyruklu bir başka kişiye saldırması sonucu, bu kişi yaşamını kaybetti. Meseleyle ilgili iki kşi tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

23/11/2021 13:23
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