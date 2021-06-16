Güney Lefkoşa’da büyük yangın!

ads ads ads ads
16/06/2021

ads
ads
ads
Güney Lefkoşa’da büyük yangın!

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa’ya bağlı Lakatamia bölgesinde bugün öğleden sonra yangın çıktı. Yangın, Rum yetkililerin çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.

Agia Marina Xyliatou'da öğleden sonra saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın, Rum yetkililer tarafından kara ve hava araçlarıyla söndürülmeye çalışılmasına rağmen rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Rum haber sitelerinden elde edilen bilgilere göre, saat 18.30 itibarı ile bölge yolları trafiğe kapanırken, Rum vatandaşların bölgeden uzak durulması için yetkililer tarafından uyarı yapıldı.

 

16/06/2021 19:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Güney kıbrıs, yangın, haberkibris
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.