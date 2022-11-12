Güney Lefkoşa’da gastronomi fuarı açıldı

Lefkoşa’nın güneyindeki Kıbrıs Fuar Alanı hafta sonu yeme-icme-eğlence sektöründe en son yeniliklerin sergilendiği Uluslararası Gastronomia Horeca 2022 Fuarı’na ev sahipliği yapıyor.

Hotelcilik, restoran işletmeciliği, cafe ve yemek servisi (catering) alanında hizmet veren 70 profesyonel kuruluşun ürün ve hizmetlerini tanıtacağı Fuar bugün düzenlenen geleneksel açılış etkinliği ile kapılarını konuklara açtı. Fuar 12 ve 13 Kasım günlerinde 12.00 – 20.00 saatleri arasında açık olacak.

Üniversitelerin Gastronomi Bölümlerinin mutfak sanatı uzmanları, şef, barista ve tadım ustalarının yarışmaları, sektörel konularla ilgili seminer ve sunumlar yanısıra yarışmalar, özel eğlence organizasyonlarının yer alacağı Fuarda yiyecek içecek sektöründe ithal ve yerli üretim malzemeleri ve ikramlık yerel üretimler sergileniyor.

Geçen yıl 80 bin dolayında ziyaretcinin gezdiği Gastronomia Horeca Fuarı 13 Kasım Pazar gün saat 19.00-20.30 arasında yer alacak kapanış kokteyli ile tamamlanacak.

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12/11/2022 20:08