Güney Lefkoşa’da gurur gecesi…

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27/02/2025

Güney Lefkoşa’da gurur gecesi…

 

Öztürk ve Çetinkaya’nın Atı, Kıbrıs’ın güneyinde yine kazandı.

At yarışçılığa profesyonel olarak Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Öztürk ve Çetinkaya ikilisinin atları, 1600 metre mesafede koşulan yarışta bir kez daha birincilik elde ederek, hem form grafiğini yükseltti hem de sahiplerinin başarılı çıkışını sürdürdü.

Dün akşam, Güney Lefkoşa Hipodrom’unda  yarışan Kıbrıslı Türk Berkan Öztürk ve Bahir Çetinkaya’nın Atı, zor bir grupta ve uzun mesafeli koşuda sahiplerine, at yarışçılığı kariyerlerinde yeni bir galibiyet armağan etti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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