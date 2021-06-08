Güney Lefkoşa’da hırsızı kovalarken arabası çalındı ve yakıldı

Güney Lefkoşa’da 30 yaşındaki bir adam önce arabasında darp edildi ardından cüzdanı çalındı. Cüzdanı çalınan adam hırsızın peşine düştü ancak saldırgan bu kez aracını aldı. Araç, park yerinde ateşe verildi.

Polisin Lefkoşa sakininin şikayeti üzerine bir hırsızlık, araba hırsızlığı ve araba kundaklama olayını araştırdığı belirtildi.

Adam polise, Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Strovolos'ta açık bir alanda park etmiş arabasında otururken kimliği belirsiz bir adamın kendisine yaklaştığını, ona yumruk attığını, cüzdanını çalıp kaçtığını söyledi.

Kurban, kendisine saldıran saldırganın peşine düştü ve ardından saldırgan kurbanın arabasına binerek uzaklaştı.

Lefkoşa'da açık bir alanda bir arabanın yandığı polise bildirildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin kurbana ait olduğu ve yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi.

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08/06/2021 11:09