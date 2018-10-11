Güney Mesarya’da Sağanak Yağış Zarara Yol Açtı

Güney Mesarya’da önceki gün meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile bazı evler ve mandıralar büyük hasar gördü. Mesarya bölgesinde sel nedeni ile çok sayıda kümes hayvanı da telef oldu. Mandıralar bölgesinde ise hayvan üreticilerinin makineleri büyük zarar gördü.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları şiddetli yağış nedeni ile zarar gören bölgelere giderek incemelerde bulundu.