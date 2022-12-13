Güney Sudan'da kabile çatışmaları 40 bin sivili yerinden etti

Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaleti'nde patlak veren kabile çatışmalarında 40 bin kişi yerinden oldu.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) aldığı bilgiye göre, Yukarı Nil Eyaleti'nde 17 Kasım ve 9 Aralık'ta silahlı kabile mensupları arasında yaşanan çatışmalar 40 bin sivili yerinden etti.

BM, Güney Sudan Geçici İnsani İşler Koordinatörü Peter Van der Auweraert, yerinden edilenlere kısıtlı imkanlarla yardım ulaştırılmaya çalışıldığını ve gıda, su ve hijyen malzemelerinin yanı sıra psikososyal desteğe de ihtiyaç olduğunu aktardı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), şiddetten kaçanların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıklayarak, binlerce kişinin de Sudan'a geçiş yaptığını bildirdi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

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13/12/2022 11:43