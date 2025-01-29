Güney Sudan'da uçak düşmesi sonucu 18 kişi öldü

Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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29/01/2025

Güney Sudan'da uçak düşmesi sonucu 18 kişi öldü

Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü teyit etti.

Radyo, uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, kazadan yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

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TAGS: sudan, güney sudan, uçak düşmesi, ölüm, dünya
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