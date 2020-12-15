Güney turuncu alarm verdi

Rum Meteoroloji Dairesi şiddetli hava koşulları nedeniyle turuncu alarma geçti

Rum Meteoroloji Dairesi bugün saat 16.00 ile 20.00 arasında yağmur, gök gürültüsü ve şiddetli hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı yayınladı.

Yapılan açıklamada rüzgarın 4-5 bofor şiddetinde esmesinin beklendiği ve sağanak oranının yüksek olduğu belirtildi.

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15/12/2020 10:47