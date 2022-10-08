Güneyde 10 yaşındaki çocuktan arkadaşlarına bıçaklı tehdit...

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir ilkokulda, 10 yaşındaki bir çocuğun bıçakla arkadaşlarına saldırarak tehdit ettiği, okul müdürlüğünün herhangi bir tedbir almadığı, bunun üzerine velilerin durumu polise şikâyet ettiği belirtildi.

Politis’in “Lefkoşa’daki İlkokulda Sınıf Arkadaşlarını Bıçaklamakla Tehdit Etti” başlıklı haberine göre, Rum olduğu kaydedilen 10 yaşındaki öğrencinin uyumsuz ve saldırgan tavırlarına bıçaklı saldırının da eklendiğini, velilerin, okul müdürlüğünün herhangi bir önlem almaması üzerine polise başvurmak zorunda kaldığını yazdı.

Habere göre 10 yaşındaki öğrenci iki hafta içinde iki kez sınıf arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Geçen hafta cereyan eden birinci olayda elinde bıçak varken kız öğrenciyi “ seni ortadan ikiye kesecek ve parçalara ayıracağım” tehdidi savurarak kovaladı. Yetişemeyince elindeki bıçağı ikinci kattan avluya attı.

İkinci vukuat ise 5 Ekim’de, okulun etkinlik salonunda yaşandı. Saldırgan öğrenci yine eline bıçak alarak sınıftaki arkadaşlarına saldırdı, olay, öğretmenlerin çocuğu salondan çıkarmasıyla önlendi.

Gerek teneffüslerde gerek ders saatinde saldırgan tavırlar sergileyen, su matarasını silah olarak kullanarak arkadaşlarını darp eden, okul tuvaletlerinde mahremiyet kurallarına aykırı davranan, öğrencilere ve okul çevresindeki araçlara taş atarak zarar veren öğrencinin bıçaklı eylemlere başlaması nedeniyle öğrencilerin okula gitmekten, velilerin ise çocuklarının can güvenliğinden korktuğu kaydedildi.

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08/10/2022 14:56