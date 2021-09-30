Güney’de 11 POST-COVİD hastasının tedavisi sürüyor

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30/09/2021

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Güney’de 11 POST-COVİD hastasının tedavisi sürüyor

Güney Kıbrıs’ta, Kovid 19 hastalığının uzun süren belirtilerini üzerinde taşıyan kişilerin durumu için adlandırılan post-Covid sendromuna maruz kalan hastalardan 11’inin, entübe şeklinde tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak, post-Covid sendromuna maruz kalan 11 kişinin, yoğun bakım ünitesinde entübe şekilde tedavi gördüğünü, durumlarının ciddi olduğunu yazdı.

Alithia gazetesine göre Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, koronavirüs geçiren ve hâlâ daha etkilerini yaşayan kişilere gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

“Pandemi Döneminde Sağlık” konulu panele katılan Sağlık Bakanı, ülke genelinde post-Covid hastalarının 30 bini aştığını, bu kişilerin birçok düzeyde desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Uygulamaya girecek olan ilk adımdan da söz eden Hacıpantelas, ileriki günlerde post-Covid ünitelerinin oluşturulacağını, hasta olan ve etkileri devam eden hastaların burada gerekli tıbbi ve psikolojik yardımı alacağını ifade etti.

Hacıpantelas, bu bağlamda hastalığın geride bıraktığı toplumsal-psikolojik etkilerin araştırılmasına başlanacağını, bu sonuçlar neticesinde de yapılacak olan faaliyetlerin belirleneceğini söyledi.

30/09/2021 13:05
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