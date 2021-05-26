Güney'de 1,2 milyon hızlı antijen testinin alımı durduruldu

Güney Kıbrıs'ta 1,8 milyon Euro değerindeki hızlı testlerle ilgili dolandırıcılık olayı araştırılıyor

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26/05/2021

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Güney'de 1,2 milyon hızlı antijen testinin alımı durduruldu

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Rum Polisinin, Rum Sağlık Bakanlığının şikâyette bulunmasının ardından, 1,8 milyon Euro değerindeki hızlı testlerle ilgili bir dolandırıcılık olayını araştırdığını yazdı.
Rum Sağlık Bakanlığının, geçtiğimiz hafta, sorunlu olduklarının tespit edilmelerinin ardından 1,2 milyon hızlı antijen testinin alımını durdurduğunu ve bunların standartlara uymadıklarının tespit edildiğini kaydeden gazete, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürünün gazeteye yaptığı açıklamada, bakanlığın testlerin tedarik edilmesi için ilan ettiği ihalenin sunumunda sahte belgeler kullanılması olasılığından söz ettiğini belirtti.
Gazete testlerin içerisinde bulunduğu uyduruk kutuların ve açık paketlerin şüphe uyandırdığını ve 1,2 milyon testin alımının durdurulduğunu ekledi.

26/05/2021 14:12
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