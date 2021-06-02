Güney’de 166 İngiliz, 2 Hint Varyantı Daha Saptandı

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsün 166 İngiliz ve 2 Hint varyantı daha saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, 31 Nisan-21 Mayıs döneminde saptanan ve ileri tetkik için Avrupa Hastalık Denetleme ve Önleme Merkezi’ne (ECDC) gönderilen 190 pozitif numunede, 166 İngiliz (B.1.1.7), 2 Hint varyantı (B.1.617.2) ile iki de endişe varyantı (C.36 /variant of concern) saptandığını açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



02/06/2021 12:57