Güneyde 2019 yılında 5 kişi uyuşturucu etkisi altında araç kullanırken hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 2019 yılında 5 kişinin uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken hayatını kaybetti
11/01/2020
HK
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Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında yapılan narkotik testlerde 566 kişinin uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının tespit edildiği ve 5 kişinin de uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken hayatını kaybettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polisin 2019 yılı boyunca trafikte yaptığı bin kadar narkotik testten 566’sının pozitif çıkmasının “şoke edici” olduğunu yazdı.