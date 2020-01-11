Güneyde 2019 yılında 5 kişi uyuşturucu etkisi altında araç kullanırken hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta 2019 yılında 5 kişinin uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken hayatını kaybetti

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11/01/2020
HK

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Güneyde 2019 yılında 5 kişi uyuşturucu etkisi altında araç kullanırken hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında yapılan narkotik testlerde 566 kişinin uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının tespit edildiği ve 5 kişinin de uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin 2019 yılı boyunca trafikte yaptığı bin kadar narkotik testten 566’sının pozitif çıkmasının “şoke edici” olduğunu yazdı.

11/01/2020 12:17
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TAGS: haber, kıbrıs, Güney Kıbrıs, kktc
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