Güneyde 2022 bütçesine şartlı onay

Rum Meclisi’nin, Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı bütçesini dünkü oturumunda onayladığı ancak bütçede yer alan bir koşulun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Meclisi’ni karşı karşıya getirmesi ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nin dün Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı bütçesini oy çokluğuyla onayladığını ancak muhalefet partilerinin sunduğu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sözleşmeli olarak işe aldığı 4 danışmanının işlerine son verilmesi yönünde yasa düzenlemesinin de onaylanmasıyla, bütçe serüveninin devam edecek gibi göründüğünü yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı bütçesinin DİSİ, DİKO ve DİPA milletvekillerinin onayıyla 30’a karşı 25 oyla onaylandığını belirtti.

Bu onaya karşı AKEL, DİKO ve Çevrecilerin hazırladığı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sözleşmeli olarak işe aldığı halde daha sonra kamuda kadrolu mevkilere geçirilen dört danışmanının işlerine son verilmesini düzenleyen bir düzenlemenin de onaylandığını aktaran gazete, bu durumun Anastasiadis’in bütçeyi meclise geri göndermesine yol açmasının beklendiğini vurguladı.

Gazete ayrıca, partilerin 96 yasal düzenlemeden 47’sini onaylayarak hükümetin birçok harcama kalemine de kısıtlama getirdiklerini belirterek, bunlardan birinin de “Gricas Digenis Anma Vakfı’na” aktarılacak ödeneğin kesilmesi olduğunu yazdı.

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18/12/2021 14:00