Güney’de 32 otel yabancı turistlere hizmet veriyor

Ruslar tatillerini Güney Kıbrıs’ta Mağusa bölgesindeki yaklaşık 20 otelde geçirirken, Rus ve İsrailli turistler ise Baf bölgesinde 12 otelde konaklıyor.

Baf Otelciler Derneği sözcüsü Evripides Loizides, genel rakamların düşük olmasına rağmen, bu iki pazardan gelen ziyaretçilerin son kilitlenmeye rağmen Güney Kıbrıs'a gelmeye devam ettiğini söyledi.

Evripides Loizides, kilitlenmeye atıfta bulunarak, bugün olumsuz etkilenenlere bakmayarak önümüzdeki aylara, Haziran ve Temmuz'a odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta otelciler, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliği için aşı programına katılmak istiyor.

Otelciler ayrıca 7 Mayıs'ta ülkenin ana turizm pazarı Büyük Britanya tarafından Kıbrıs'ın sınıflandırılmasına ilişkin duyuruyu bekliyor.

Loizides, yeni koronavirüs vakalarının sayısının yüksek olmaya devam etmesi durumunda kitle turizminin beklenemeyeceği sonucuna vardı.

Kıbrıs Otel Birliği'nin (Pasyxe) Mağusa şubesi başkanı Doros Takkas ise, Mağusa bölgesinde şu anda yaklaşık 20 otel faaliyet gösterirken, çok sayıda turistik konaklama tesisi sahibinin açılışla ilgilendiğini duyurdu.

Özel izin aldıktan sonra 4 Nisan'dan itibaren sınırlı sayıda Rus turistin hava yoluyla gelmeye başladığını söyledi.

Loizides gibi Takkas da durumun düzelmesi ve aşılama programının başarılı bir şekilde ilerlemesi umudunu dile getirdi.

Takkas, “Bazı turistlerin, tatillerini gerektiği gibi yaşayamayacakları için, bir tecritin ortasında Kıbrıs'a gelmeye cesaret etmesi ve çeşitli kısıtlamalardan muzdarip olması gerçekten takdire şayan” dedi.

Takkas, İngiltere'den uçuşların Temmuz ayı sonundan önce başlayacağını düşünüyor.

Öte yandan İskandinav ülkelerinden gelen turistler tatillerinin başlama tarihini dört ila beş kez erteledi. Orta Avrupa ise Kıbrıs'ı kırmızı kategoriye aldı.

Takkas, Rus turistlerin Türkiye'ye veya Mısır'a girmelerine izin verilmediğinden dolayı Güney Kıbrıs’ın tek seçenekleri olduğunu vurguladı.

Otel derneğinin başkanının değişmeyen taleplerinden biri, yaşı ne olursa olsun turizm sektöründe çalışan veya istihdam edilen kişilerin, otobüs ve taksi şoförlerinden restoranlarda garsonlara, otel çalışanlarına ve genel olarak turistlerle temasa geçen herkesin aşılarının yapılması.

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04/05/2021 16:46