Güney'de 8 bin kişiye aşı yapılacak

Pfizer-BioNTech şirketi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıların ilk partisinin Güney Kıbrıs’a 26 Aralık’ta gelmesi beklenirken yapılan planlara göre aşılama çalışmalarının 27 Aralık’ta başlaması bekleniyor.

Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşımına Avrupa İlaç Örgütü ve Avrupa Konseyi tarafından onay verilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.



Açıklamaya göre, bu gelişme, AB Komiseri Stella Kyriakidou’nun tüm devletler için olumlu ve tüm Birlik üyelerinin COVID-19 aşısına ulaşımını güvence altına alan girişimiyle gerçekleşti.

Pfizer-BioNTech aşısının aldığı onay sonrasında aşılar hemen devletlere teslim edilmeye başlandı.



İlaç şirketi ve Avrupa Komisyonu tarafından verilen takvim temelinde, aşılar haftalık bazda bölüm bölüm teslim edilecek.

Güney Kıbrıs’ın 2021’in ilk çeyreğinde sipariş verdiği toplam miktarın %28’ni teslim alması ve aşıların geriye kalan %76’sının anlaşmada belirtildiği çeyreklere göre teslim edilmesi planlanıyor.

Öncelik verileri temelinde ilk aşıların huzur evlerinde yaşayan yaşlılara ve referans hastanesinde çalışan sağlık personelinden oluşan yaklaşık sekiz bin kişiye yapılması planlanıyor.

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23/12/2020 08:40