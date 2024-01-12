Güney'de akıllı trafik ışıkları için ihale süreci başladı

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12/01/2024

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Güney'de akıllı trafik ışıkları için ihale süreci başladı

Güney Kıbrıs’ta akıllı trafik ışıkları sistemi için gerekli izinlerin onaylandığı, önümüzdeki hafta ihaleye çıkılmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta özellikle Lefkoşa ve Limasol’da trafik ışıklarıyla kontrol edilen kavşaklarda trafik akışının sorunsuz devamı amacıyla akıllı ışık sistemine geçileceğini yazdı.

Gazete, akıllı trafik ışıklarının, 2024 yılı sonuna doğru 125 noktaya yerleştirilmesinin öngörüldüğünü de aktardı.

12/01/2024 10:26
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TAGS: Güney, akıllı, trafik, ışıkları, ihale
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