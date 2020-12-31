Güney’de alkol tüketimi AB ortalamasında

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın yayınladığı rapora göre; 2019'da Güney Kıbrıs'taki haneler toplam tüketim harcamalarının yüzde 1,6'sını alkollü içeceklere harcadı. Bu oran AB ortalaması ile aynı.

İstatistik raporuna göre bu oran, restoranlar ve otellerde tüketilen alkollü içecekleri kapsamıyor.

AB üye devletleri arasında, alkollü içeceklere harcanan toplam tüketim harcamalarının payı üç Baltık ülkesinde en yüksekti. En faz alkol tüketimi yüzde 4.8 ile Letonya, ardından Estonya (yüzde 4.7) ve Litvanya (yüzde 3.7) oldu.

Yunanistan ve İtalya'da alkol tüketimi yüzde 1'in altındaydı (her biri yüzde 0,9).

2009 ve 2019 yılları arasında alkol için toplam hane halkı harcamalarının payı, verileri bulunan 13 AB ülkesinde azaldı. Yedi üye ülkede harcamalar artarken, altı ülkede sabit kaldı.

Kaynak: Cyprus Mail

Çeviri ve düzeltme: Ziya NASIFOĞLU

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31/12/2020 09:46