Güney'de artan kira fiyatları, çadırlarda sabahlanarak protesto edildi

Rum tarafında faaliyet gösteren “İskân Hakkı Hareketi” üyeleri, Güney Kıbrıs genelinde ve özellikle Limasol’da kira fiyatlarının gittikçe artmasına tepkilerini, hafta sonunda Limasol Kaymakamlığı önünde çadır kurarak protesto etti.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, aralarında üç çocuklu bir ailenin de bulunduğu evsizler ve protestoya destek vermek isteyen diğer kişiler, protesto amaçlı kurulan çadırlarda geceledi.

Protestocular, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve diğer yetkililere, “kendilerini duymaları ve fahiş kira fiyatlarına bir çözüm getirmeleri” çağrısı yaptı.