Güney'de Astrazeneca'nın 50 yaş üzerine yapılacak olmasından dolayı endişeler arttı

Güney Kıbrıs'ta dünyada tartışılan Astrazeneca aşısının ilk dozunu alanların endişesi, Rum Sağlık Bakanlığı'nın yeni öneriler yayınlamasıyla birlikte arttı.

İnsanlar, Astrazeneca aşısı için yaş kısıtlamaları göz önüne alındığında ikinci dozu almanın güvenli olup olmadığı konusunda şaşkın.

Rum Sağlık Bakanlığı 50 yaşın altındakilerin yalnızca haberci RNA (mRNA) COVID-19 aşıları almaları gerektiğini ve Fransa gibi AstraZeneca kullanımı için yaş sınırlaması koyan diğer ülkelere katılmaları gerektiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs, Ocak ayından beri kullanmakta olduğu AstraZeneca aşısı için daha önce herhangi bir yaş sınırlaması getirmemişti.

Bakanlık ayrıca, tromboz veya trombositopeni gibi ciddi bir yan etki olmaması koşuluyla, ilk dozu almış olan kişilerin ikinci dozlarını almaları gerektiğini de söyledi.

Yaş kısıtlamaları, bu ayın başlarında Baf'ta 39 yaşındaki bir İngiliz kadının aşı sonrasında hayatını kaybetmesiyle geldi.

Sağlık bakanlığı, ölümü Avrupa İlaç Dairesine (EMA) bildirdi. Avrupa ​​ilaç düzenleyicileri, aşı ile çok az sayıda nadir kan pıhtısı vakası arasında olası bir bağlantı olduğunu açıkladıç

Rum Yetkililer daha önce insanlara çeşitli aşılar önerildiğini ve EMA yönergelerini izlediklerini söyleyerek, aşıya yaş kısıtlaması getirmeme kararlarını savunmuştu.

Güney Kıbrıs nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı bir koronavirüs aşısının ilk dozunu yüzde 17'si her ikinci doz aşıyı yaptırdı.

Kaynak: Philenews

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28/05/2021 10:11